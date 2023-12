Accendi il tuo Comune | l’Anci Lazio lancia il sondaggio sul miglior Albero di Natale nel territorio laziale

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Su Facebook,ilsullei luminarie diall’interno dei vari Comuni laziali. Anciilsullei luminarie dinei Comuni laziali (ilcorrieredellacitta.com)Il concorso “il tuo”, promosso dalla realtà del, è ufficialmente iniziato. Da oggi, fino a giovedì 21 dicembre, è possibile votare per la foto più suggestiva delle luminarie e dell’dinei Comuni del. Il concorso Facebook delsulle luminarie e l’...

Fiorentina - Verona, dove vederla in tv e live streaming gratis

iltelevisore e cerca uno di questi canali per seguire l'azione in diretta. Tuttavia, se preferisci seguire la partita in streaming, DAZN è la soluzione ideale. DAZN è un servizio di ...

Accendi il tuo comune, torna il concorso di Anci Lazio - ancilazio Anci Lazio

Facciamo vincere Mentana al concorso “Accendi il tuo Comune”: ecco come fare - IlTerritorio.net

Come impacchettare un regalo senza perdere la testa

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquisti uno di questi prodotti potremmo ricevere una commissione. È di nuovo quella meravigliosa stagione dell'anno: le luci si acc ...

Migranti accendono fuochi nel Cpr di Gradisca d'Isonzo

ROMA, 17 DIC - Alcuni migranti hanno appiccato il fuoco, dando vita a diversi incendi, all'interno del centro per i rimpatri di Gradisca d'Isonzo, in provincia di Gorizia. Coinvolti anche gli ...