Abruzzo. Regione e società Tua formano 80 giovani per settore treni

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) (Adnkronos) – L’azienda regionale di trasporto Tua e laquesta mattina hanno presentato, insieme, a L’Aquila i bandi per partecipare a percorsi formativi per quattro profili professionali. Si tratta di macchinisti, capitreno e manutentori sia deiche dell’infrastruttura. Venti per ogni profilo. Qualifiche che, nel mercato ferroviario interoperabile, risultano sempre più richieste ed altamente professionalizzate. “La, soprattutto grazie all’impegno dei consiglieri regionali Marcovecchio ed Angelosante ha previsto un emendamento alla scorsa legge finanziaria regionale per un finanziamento di 300 mila euro dedicati alla formazione di 80 profili, altamente qualificati, per il mondo ferroviario, un comparto – ha precisato Gabriele De Angelis, presidente della Tua – ...