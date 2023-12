(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Una scelta doverosaquello che è accaduto in. L'Azienda regionalesanitaria 118 ha attivato altre 10per un mese, prorogabili per altri trenta giorni in ...

L’Azienda regionale emergenza sanitaria 118 ha attiva to altre 10 ambulanze per un mese, prorogabili per altri trenta giorni in considerazione delle ... (ilcorrieredellacitta)

A Tivoli 10 ambulanze in più per fronteggiare l'emergenza dopo l'incendio dell'ospedale

L'Azienda regionale emergenza sanitaria 118 ha attivato altre 10per un mese, prorogabili ...avvenuto tra l'8 e il 9 dicembre scorsi all'ospedale San Giovanni Evangelista di. I nuovi ...

Dieci ambulanze in più tra la Capitale e l’area di Tivoli RaiNews

Sanità, dieci ambulanze in più per potenziare il servizio a seguito dell’incendio all’ospedale San Giovanni Evangelista ... Regione Lazio

TIVOLI – Emergenza 118, Ares mette in campo 10 nuove ambulanze

Il Pronto soccorso chiuso. Le ambulanze utilizzate come barelle per i pazienti e bloccate negli ospedali. Attese di oltre un’ora e mezza per i feriti riversi sull’asfalto. Sono devastanti le conseguen ...

Sanità, 10 ambulanze in più per l’emergenza di Tivoli

TIVOLI-L’Azienda regionale emergenza sanitaria 118 ha attivato altre 10 ambulanze per un mese, prorogabili per altri trenta giorni in considerazione delle necessità, potenziando il piano emergenziale ...