A Symphonic Gospel Christmas 20 dicembre al Palamostre

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Ultima occasione per immergersi nella magia delle feste, unendo il grande repertorioad un’inedita veste sinfonica, dopo il successo delle prime due date. “A”, lo spettacolo inventato da Rudy Fantin insieme a Fvg Orchestra e The Nuvoices Project diretti dal maestro Paolo Paroni, arriva a Gemona e Udine. Appuntamento mercoledì 20 a Udine al teatroalle 20.45 ad ingresso gratuito. Il pubblico, sold-out nelle prime due date, ha apprezzato moltissimo i brani capaci di trasformare sinfonicamente alcune tra le più belle partiturenatalizie. Oh Happy day, Silent night, Joyful Joyful, Amazing grace fanno commuovere e, allo stesso tempo, saltare dalla sedia il pubblico grazie alle bellissime voci dell’ensembledi ...