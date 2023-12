A Napoli un Capodanno con 4 giorni di musica Eventi in programma dal 29 dicembre al 1° gennaio

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Afesta non solo nella notte di. La città si prepara a salutare il 2023 e a dare il benvenuto al 2024 con quattrodi festeggiamenti trae comicità con l’evento ‘Luci e suoni a’ che prenderà il via il 29per concludersi l’1dell’anno nuovo. Scenario dei festeggiamenti della notte del 31sarà, come da tradizione, piazza Plebiscito. Qui sul palco, a partire dalle ore 21, si alterneranno Enzo Avitabile e i Bottari, Arisa e Jimmy Sax, The Kolors, Francesco Procopio, Francesco Mastrandrea, Erminio Sinni e Ciro Giustiniani, in uno spettacolo condotto da Peppe Iodice, Francesco Cicchella e Daniele Decibel Bellini.anche sul lungomare dove, dalle ore 22 alle 5 del mattino, ...