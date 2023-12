“A mia figlia di 7 anni non cadono i denti da latte | è normale”

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Salve dottore, le scrivo perché miaha 7e ha ancora tutti ida. A scuola, nella sua classe, praticamente tutti i bambini hanno cominciato a perderli, e lei ancora li ha tutti ben saldi: non ne dondola nessuno. È? È segno che c’è qualcosa che non va? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

Alessandro Basciano , ex fidanzato di Sophie Codegoni e papà della piccola Celine, si è lasciato andare a un lungo sfogo social dopo la puntata online ... (leggo)

Francesco Facchinetti è un papà orgoglioso e sui social non manca mai di pubblicare contenuti pieni d’amore sui suoi figli. La primogenita, Mia ... (lookdavip.tgcom24)

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

I migliori film internazionali usciti nel 2023

... qui la nostra intervista) e la(Frankie Corio, anche lei perfetta) in un villaggio economy ... 12 Un bel mattinoHansen - Løve Specialista nel racconto delle cose solo apparentemente piccole ...

Martina Franca: stasera 'Natale in casa Cupiello' Compagnia "Le quinte"

... l'indolenza di suo figlio Tommasino e la crisi del matrimonio di sua, faranno sì che la ... ho voluto far sentire gli attori dellacompagnia non personaggi ma interpreti, trasmettendo loro ...

È il milionesimo visitatore, la Reggia di Caserta premia Anselmo

È stata una sorpresa inaspettata: Anselmo Merola, 52 anni, residente a Galliate in provincia di Novara ma originario di Curti, la moglie Erika, la cognata Sonia, entrambe messicane, e ...

Giovane madre chiama la polizia per violenza domestica: un agente spara e la uccide

"Se chiami la polizia per chiedere aiuto, non ti aspetti che ti uccidano" "La polizia ha mentito dicendo che mia madre li stava minacciando", ha detto Xaisha, la giovanissima figlia della vittima in ...