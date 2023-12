A Mbappé nel Psg manca Giroud L’Equipe

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)non gradisce giocare da numero 9, ormai è chiaro. Parlano le smorfie che fa in campo e la non tanto sottile tensione con l’allenatore Luis Enrique. Ma perché il giocatore francese non gradisce questa posizione?fa un’analisi del gioco di: “La prima cosa che ci colpisce: in questa stagione, quando è partito dal centro, accompagnato da una seconda punta,ha segnato 6 gol in 5 partite, di cui 2 rigori. Quando ha giocato da solo in prima linea ha regalato prestazioni meno brillanti: 2 gol, di cui 1 su rigore, in 4 partite. Rivedere il film della scorsa stagione ci aiuta a ricordare perché al numero 7 non piace particolarmente fare la punta centrale. Tornando al gioco, il campione del mondo ha comunque fatto molti progressi. Quando si lamentò della sua posizione con Galtier, il problema ...