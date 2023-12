A Fermo non si grida contro il governo | denunciate quattro persone per cori e insulti a FdI e Giorgia Meloni

Leggi su open.online

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) La Questura diha denunciato in stato di libertàper il reato di oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 342 del Codice penale) per i fatti accaduti domenica 3 dicembre, intorno alle 20, davanti all’Hotel Astoria dove si svolgeva un inpolitico, il congresso provinciale fermano di Fratelli d’Italia. Quasi al termine dell’evento c’è stata una protesta inscenata da un piccolo gruppo diche hanno iniziato a intonarele politiche deluomini, in particolare, dirigendosi dall’attigua piazza del Popolo verso l’hotel, avrebbero insultato la premiere i partecipanti, senza comunque ...