777 Hypercar | premiere negli Emirati Arabi per il bolide da 7 milioni di euro +iva – FOTO

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Era solo questione di tempo prima che Andrea Levy, ideatore di eventi motoristici di successo come il Milano Monza Motor Show e il Salone di Torino, decidesse di farsi una supercar per conto proprio. Il risultato è un’automobile da corsa ingegnerizzata e costruita da Dallara, motorizzata da Gibson e che sarà prodotta in 7 esemplari, ciascuno venduto a 7di(più tasse). E sì, Levy ha decisamente un debole per il numero sette. Nei giorni scorsi ilè stato impegnato in una tournée, sui circuiti di Yas Marina, ad Abu Dhabi, e del Dubai Autodrome. “Il telaio di 777è una monoscocca in carbonio omologata FIA, una sofisticata aerodinamica sviluppata da Dallara, che genera un downforce di 2.100 kg alla velocità di 370 ...