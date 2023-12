17 anni a Mario Roggero | 14 allo zio di Saman L' ennesima ingiustizia della giustizia

Leggi su panorama

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Quando due settimane fa la Corte d'Assise di Asti ha condannato a 17di carcere, il gioielliere di Grinzane Cavour per il duplice omicidio di due dei tre rapinatori che gli avevano appena assaltato il negozio si sono levate un mare di polemiche. Si andava da chi sosteneva e sostiene tutt'oggi, che si trattò di legittima difesa e che quindi ogni condanna era sbagliata a chi l'ha definita esagerata nella sua durezza; per finire invece con quelli favorevoli alla pena spiegata in punta di diritto... Ieri, un altro tribunale, altri giudici, hanno emesso le sentenze per il terribile omicidio diAbbas la ragazza pachistana uccisa dalla famiglia per il suo No al matrimonio combinato con un uomo in Pakistan e per il suo voler vivere all'occidentale. I giudiciCorte d'Assise di ...