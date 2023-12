Zuppa di Porro 19 dicembre 2023

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 19 dicembre 2023)di. La vera notizia di oggi è messa in secondo piano. Solo Rep ha la foto in prima della fregata italiana che andrà nel Mar Rossa. Ma il tema èche gli houti yemeniti stanno creando una nuova crisi di Suez. Poi le nostre faccende Conte contro Meloni, ma per capezzone è contro Schlein che a sua volta attacca Meloni. Le parola di La Russa sono diventato un caso solo per Rep. Passa la manovra al Senata con questa follia dell’aumento delle tasse sugli affitti brevi. Lotito ci prova ma non ci riesce dice Labbate sui calciatori. Il papa e le coppie gay, per Verità è un papacchio.. Gli attiviti di ultima generazione manati sulla Salaria. Le scuse della Ferragni e la Lucarelli tira fuori le uova. Il Fatto contro Crosetto.. Bella intervista di Ducci al figlio italaino della mitica Hepburne e Iliad vuole Vodafone. Hacker russi in ...