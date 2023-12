Per José Mourinho, il calcio è una guerra infinita

È piùdi loro, ama la Roma più di loro. Quando sono arrivato, stava per andare in prestito ... In estate, nell'intervista concessa a Ivandichiarò: "Se mi chiedi quale sia stata in due ...

Zazzaroni: “Il tifoso del Milan faccia come la squadra: non abbandoni Pioli” Pianeta Milan

Zazzaroni non ci sta: «Il tifoso non deve abbandonare Pioli» Milan News 24

Zazzaroni non ci sta: «Il tifoso del Milan non deve abbandonare il proprio allenatore»

Il giornalista Ivan Zazzaroni prende le difese di Stefano Pioli, difendendo il tecnico del Milan dalle numerose critiche dei tifosi Intervenuto dagli studi di Sport Mediaset, Ivan Zazzaroni si sfoga e ...

Milan, Zazzaroni difende Pioli: sfogo contro i tifosi in diretta

Il giornalista ha rilasciato delle pesanti dichiarazioni nei confronti dell'allenatore rossonero, Stefano Pioli ...