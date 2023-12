Yildiz | “Al Bayern Monaco ero in scadenza La Juventus l’opzione per la mia carriera”

(Di martedì 19 dicembre 2023) Un futuro prospero e un presente da scrivere con la maglia dellaaddosso. Il baby talentoha parlato in esclusiva mel corso del documentario targato“The Best is yet to come”, sottolineando la sua voglia di emergere e del perchè ha scelto la Vecchia Signora. Queste le parole del giocatore anche della nazionale di Montella.: “A tre anni ho iniziato a giocare a calcio, a sette ero già nel, quando sono andato incon loro, lami ha offerto la miglior opzione per il prosieguo della miae sono felice di aver scelto Torino. La tournée è stata qualcosa di surreale perché mi sono allenato con i giocatori che prima vedevo in tv”. C’è anche tempo per una battuta ...

È sicuramente un momento felice per Yildiz . Il giovane calciatore della Juventus è stato " promosso" stabilmente in prima squadra , dopo aver ... (247.libero)

Kenan Yildiz è stato protagonista con Dan Huijsen del documentario "The Best is Yet to Come", prodotto da Juve ntus Creator ... (247.libero)

Yildiz, la Juve preferita al Bayern Monaco: 'Perché ho scelto i bianconeri'

Kenanè stato protagonista con Dan Huijsen del documentario "The Best is Yet to Come", prodotto da Juventus Creator ...

Yildiz, la Juve preferita al Bayern Monaco: "Perché ho scelto i bianconeri" Corriere dello Sport

Yildiz racconta l'addio al Bayern Monaco: "Ero in scadenza, la Juventus migliore opzione per la carriera" TUTTO mercato WEB

Yildiz, la Juve preferita al Bayern Monaco: "Perché ho scelto i bianconeri"

L'attaccante dei bianconeri protagonista di uno speciale del club bianconero: aneddoto sull'esordio in Serie A ...

YILDIZ: “La Juventus mi ha offerto la miglior opzione a livello calcistico per questo sono venuto qui”

Kenan Yildiz si è raccontato nel documentario realizzato dalla Juventus "The best is yet to come". Ecco le sue parole riprese da TuttoJuve.com: "Sono nato in Germania. Ho iniziato a giocare a 3 anni .