Xavi invita il Barcellona a rafforzare la difesa del titolo

Leggi su justcalcio

(Di martedì 19 dicembre 2023) Breaking: L’allenatore delHernandez è fiducioso che la sua squadra possa colmare il divario rispetto alla capolista LaLiga, ma dovrà eliminare gli errori. I campioni della scorsa stagione sono a nove punti dalla vetta dopo aver vinto solo una delle ultime quattro partite della competizione. Il Barça è attualmente terzo, dietro al Real Madrid, secondo in classifica, di sette punti, con il Girona – che ha battuto i rivali catalani all’inizio di questo mese – in testa.: “Ci è mancata efficacia in area. La nostra situazione nella Liga non è buona, ma può essere superata”. pic.twitter.com/ZZYq1aCi2K — FC(@FC) 19 dicembre 2023ha detto ai giornalisti in una conferenza stampa: “La convinzione in entrambe le aree sta ...