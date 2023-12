WWE | Nuova t-shirt per Jey Uso con protagonista uno Yeet… censurato!

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 19 dicembre 2023) La WWE è molto attenta a quello che succede, sfruttando molto spesso le diatribe della vita reale a suo vantaggio. Dopo alcuni giorni di incertezza sullo status dello Yeet, con la catchphrase di Jey Uso al centro di una controversia legale per la proprietà intellettuale del nome, quest’ultimo è tornato ad essere mostrato dall’ex Bloodline la scorsa settimana. Ma a Stamford sanno oggettivamente come fare i soldi. Dopo le migliaia di magliette vendute, con il merchandise di Jey Uso sempre in cima alle classifiche e stabilmente in Top 5, la WWE ha infatti messo sul proprio shop unat-dedicata allo Yeet, ma quest’ultimo è stato decisamente sfocato, facendo riferimento proprio all’accorgimento visto a Raw qualche settimana fa quando la situazione intorno allo slogan era ancora in fase di stallo. Una scelta ovviamente oculata della ...