WWE | GUNTHER inarrestabile | The Miz sfiora la vittoria ma il Ring General mantiene la cintura

(Di martedì 19 dicembre 2023). Nonostante una prestazione maiuscola di The Miz ed un match davvero emozionante,va oltre il dolore alla mano destra e strappa l’ennesimanel suo regno da Intercontinental Champion, rimanendo campione dopo il match di Raw. Per effetto della stipulazione, l’A-Lister non potrà più sfidare ilper il titolo fintanto che quest’ultimo sarà campione. Dopo aver resistito addirittura a due Skull Crushing Finale, di cui una dal paletto, continua dunque il regno del terrore di, arrivato a 557 giorni da campione. Il singolo regno più lungo di sempre, lo sappiamo benissimo da tempo, ma sta per essere raggiunto proprio Miz in quanto a giorni combinati da campione. Mizanin, con 8 regni, ha infatti totalizzato 597 giorni con la ...

Kairi Sane, IYO Sky & Bayley Intercontinental Championship Vincitore:vs The Miz Singles

WWE superstar GUNTHER announced he is taking a break after an epic win over The Miz. The 36-year-old wrestler, who is the longest running Intercontinental Champion of all time at 556 days after ...

