WWE | Finalmente la vittoria! Jey Uso trova la prima vittoria in singolo a Raw

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 19 dicembre 2023) Pur essendo sicuramente uno dei personaggi più over di tutta la WWE, Jey Uso da quando è arrivato a Raw gode di un particolare record. Infatti in match singoli Main Event Jey hato solo sconfitte, anche se con avversari di rilievo e anche in match titolati come quello contro Seth “Freakin” Rollins. Streakinterrotta Fa strano pensare che uno come Jey possa collezionare solo sconfitte ma è bello vedere come queste non abbiano influito troppo sul suo status e le vendite del suo merchandise dimostrano l’affetto del pubblico nei suoi confronti. Comunque, la sua “losing-streak” ègiunta al termine la scorsa notte a Raw nel match contro Ludwig Kaiser, con Main Event Jey Uso che ha conquistato la