Wenger uomo Fifa | «Il Mondiale per club danneggia i giocatori? Oggi il loro benessere è aumentato»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 19 dicembre 2023) Arsene, responsabile dello sviluppo globale del calcio per la, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul nuovo format delper. Le dichiarazioni dell’ex allenatore dell’Arsenal, raccolte dalla Bbc, parlano di un torneo che può rendere il calcio «davvero globale»: «Si tratta di un’opportunità per gli altridi progredire. L’impatto positivo che avrà suisarà enorme, perché aumenterà le risorse affinché idi tutto il mondo possano svilupparsi e competere. In Europa siamo fortunati, ma è importante rendere il calcio davvero globale e questo crea un’opportunità per altridi progredire. Darà più opportunità a piùin tutto il mondo di competere ai massimi livelli. È vero che il calendario ...