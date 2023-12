Volley | Piacenza a caccia del tris di vittorie nella sfida casalinga di Champions con il Benfica

Leggi su oasport

(Di martedì 19 dicembre 2023) Una vittoria per avvicinare la qualificazione ai quarti di finale inLeague. E’ questo che chiede la Gas Sales Bluenergyalladella quarta giornata tra le mura amiche contro i portoghesi del. E’ una partita che vede nettamente favoriti gli emiliani ma che nasconde qualche incognita, visto che la formazione portoghese punta tanto sull’esperienza dei suoi giocatori ed è sempre in grado di fare qualche colpaccio in giro per l’Europa. La formazione di Andrea Anastasi arriva dalla rocambolesca sconfitta al tie breakcontro la Lube Civitanova. Gli emiliano hanno dimostrato carattere e determinazione rientrando in partita dopo essere stati sotto 0-2 ma nel tie break, invece, non sono stati in grado di mantenere un ...