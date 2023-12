Volley | i possibili nomi nuovi dell’Italia | le novità della Superlega

Leggi su oasport

(Di martedì 19 dicembre 2023) Pochi ma buoni. Le promesse, in alcuni casi già certezze, che hanno già messo più di un piede in campo inlasciano ben sperare per il movimento italiano in prospettiva. Le squadre Nazionali giovanili in campo maschile hanno ottenuto risultati di altissimo livello nelle ultime stagioni ed alcuni dei protagonisti si stanno affacciando nella massima serie, alcuni trovando spazi importanti, altri sfruttando quelle pochetà che il contesto permette loro ma magari assorbendo esperienza per quando saranno chiamati a giocare titolari. Tra coloro che si sono ritagliati un posto da titolare e che potrebbero in futuro andare a rafforzare la rosa azzurra c’è lo schiacciatore di bandaRana Verona Francesco Sani, nato a Greenbrae negli States e capace di conquistarsi il posto da titolare nella formazione di Stoychkov. Dalla ...