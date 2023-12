Viterbo | aggredisce l’ex compagna a morsi | in carcere 24enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 19 dicembre 2023) Una feroce aggressione quella commessa da undi origini tunisine ai danni della sua ex. Si è accanito verso di lei a, tant’è che i poliziotti dihanno dovuto tradurlo inper le violenze protratte per mesi. Ha aggredito la sua ex, provocandole una profonda ferita al mento, e l’ha picchiata con diversi colpi al volto. Per questo motivo undi origine tunisina è stato arrestato dai poliziotti della Questura died è finito alMammagialla del capoluogo della Tuscia. Botte e violenze alla ex: arrestato untunisino Le violenze nei confronti della sua exdi 29 anni ...