Vita Spericolata | dopo 40 anni il videoclip ufficiale VIDEO

(Di martedì 19 dicembre 2023) Un successo che non ha età quello di Vasco Rossi con la sua canzoneben 40è uscito ildel pezzo del cantante rock italiano per eccellenza. Presentata al Festival di Sanremo nel 1983,è contenuta nell’iconico album di Vasco Rossi Bollicine.: ilAl L'articolo proviene da Il Difforme.

In occasione del 40º anni versario di ‘Bollicine’ , Carosello Records – etichetta storica di Vasco Rossi – ha rilasciato per la prima volta il ... (funweek)

VASCO ROSSI esce per la prima volta il video di "Vita Spericolata" [Guarda il

In occasione dei 40 anni di ' BOLLICINE ', esce per la prima volta il video di. Da poco è stato pubblicato 'BOLLICINE 40th RPLAY SPECIAL EDITION' in 3 rinnovati formati fisici (CD, vinile e box in edizione limitata numerata) e per questa importante ricorrenza ...

Per la prima volta il video di Vita Spericolata di Vasco Rossi - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Per la prima volta il video di Vita Spericolata di Vasco Rossi Libero Tv

"Vita spericolata" di Vasco Rossi ha da oggi per la prima volta un videoclip ufficiale: guardalo qui

In occasione dei 40 anni di "Bollicine", fresca "pietra miliare italiana" sulla nostra webzine, esce per la prima volta il video di “Vita spericolata” ..

Vasco Rossi, il video di “Vita spericolata” 41 anni dopo e quel legame con la Sardegna

La clip pubblicata in questi giorni ricorda che il testo di una delle canzoni più famose del Blasco nacque prima di un concerto a Cagliari ...