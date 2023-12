Visnadi avvisa l’Inter | «Fin troppo ottimismo | Simeone come Allegri»

Leggi su inter-news

(Di martedì 19 dicembre 2023)ha pescato l’Atletico Madrid dall’urna di Nyon. A parlare dell’ottavo di finale di Champions League il giornalista Gianni. SOTTOVALUTAZIONE ? In collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, Giannisi esprime così sull’ottavo di finale di Champions League: «Diamoper scontato il passaggio del. Ègiocare due partite contro la Juventus, sappiamogioca l’Atletico Madrid. Sarà una partita tutt’altro che scontata. C’èè furbodeve fare attenzione». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...