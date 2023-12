Virginia si prende gioco di Cristian a Uomini e Donne | pubblico in estasi

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 19 dicembre 2023) La puntata di oggi diè cominciata proprio con il botto. Al centro dell’attenzione c’è statoForti, il quale si è relazionato con le sue corteggiatrici, in particolar modo con. Quest’ultima ha fatto una sgradevole sorpresa al tronista, al punto da rifilargli un vero e proprio “pacco”. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.provoca: lui su tutte le furie Il trono diForti si sta rivelando più movimentato del previsto. La messa in onda di oggi di UeD, infatti, è cominciata con Maria De Filippi la quale ha annunciato chenon si sia presentata in esterna dal tronista, ma lo avrebbe fatto in un modo piuttosto “velenoso”. Nel dettaglio, ...