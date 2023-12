Villarreal vs Celta Vigo – probabili formazioni

Villarreal-Celta Vigo (mercoledì 20 dicembre 2023 ore 21 : 30) : formazioni - quote - pronostici. Sfida delicata all’Estadio de la Ceramica

Come si poteva prevedere, la notte del Bernabeu non è stata felice per il Villarreal. I valenciani non sono stati capaci di arginare un Madrid in ... (infobetting)