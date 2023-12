(Di martedì 19 dicembre 2023) Il centrocampista canario hato il club dopo la diagnosi della malattia di sua moglie, poi ha parlato del comportamento del suo ex allenatore nei suoi confronti

Viera lascia il Las Palmas: 'C'è un problema con l'allenatore'

Jonathanha lasciato il Las Palmas, club in cui è cresciuto e si è affermato, di cui era simbolo e capitano. Recentemente sua moglie ha annunciato di soffrire di un tumore all'utero, eaveva lasciato momentaneamente il calcio per starle vicino durante la malattia. Il presidente del Las Palmas, però, non era stato altrettanto sensibile, pensando di rescindere il contratto dello ...

