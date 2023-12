VIDEO Simeone segna | ma il VAR annulla | Abisso chiama il fallo di mano di Lindstrom

Leggi su napolipiu

(Di martedì 19 dicembre 2023) Un errore di Okoli al 38? ha complicato ulteriormente la situazione per il Frosinone, ma è stata la decisione dia far discutere. Il cuore degli appassionati di calcio è stato messo a dura prova durante Napoli-Frosinone, doveha inizialmente portato la sua squadra in vantaggio con un gol di pregevole fattura. Tuttavia, la gioia è stata effimera, poiché l’intervento del VAR ha cambiato le sorti dell’incontro. Il controverso episodio è avvenuto al 38?, quando Okoli ha commesso un erroraccio, sbagliando il retropassaggio per Cerofolini e involontariamente servendo. Il Cholito ha dimostrato freddezza e classe nel saltare il portiere avversario e depositare la palla in rete, scatenando l’euforia tra i tifosi. Tuttavia, la tecnologia ha rivoluzionato la gioia in delusione. Il VAR è entrato in azione, e dopo un’on ...