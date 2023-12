Video Inter | Lautaro Martinez e la top 10 dei gol nell' anno solare | davanti solo in 3

L'allenatore del Bologna , Thiago Motta , parla in conferenza stampa alla vigilia della gara di Coppa Italia contro l' Inter e si concentra sul suo ex ... (247.libero)

VIDEO – Inter-Bologna - turnover ma non troppo! Le scelte di Inzaghi | TG Flash Inter-News

Il TG di Inter-News.it torna anche in questa stagione, in formato Flash! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal ... (inter-news)