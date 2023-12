VIDEO – Inter-Bologna | turnover ma non troppo! Le scelte di Inzaghi | TG Flash Inter-News

(Di martedì 19 dicembre 2023) Il TG di.it torna anche in questa stagione, in formato! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 14 con notizie, rassegna stampa, ultime di campo, curiosità e altro ancora. Ecco il punto sulla giornata nerazzurra in. TG NERAZZURRO – L’si prepara all’esordio in Coppa Italia. La detentrice del trofeo, domani sera, sfiderà ilnegli ottavi di finale.dovrebbe effettuare unragionato, con alcuni cambi di formazione. In campo dovrebbe rivedersi Pavard, pronto a mettere minuti nelle gambe dopo il rientro dall’infortunio. Spazio poi alle notizie di mercato, con la situazione relativa al rinnovo di ...

Nuova puntata con il format Inter NOS di Inter -News.it! L’appuntamento fisso di ogni lunedì alle 18 con Romina Sorbelli in conduzione e il grande ... (inter-news)

Siamo a metà strada tra servizio pubblico e servizio sanitario propriamente detto. David Parenzo si supera e a La7 denuncia in presa diretta quanto ... (liberoquotidiano)

A febbraio 2024 torna l’appuntamento in diretta esclusiva su Prime Video con due Gare di andata e due di ritorno degli Ottavi di finale di UEFA ... (digital-news)

La Champions League torna a febbraio con gli ottavi di finale e quattro match saranno visibili in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video . Due ... (sportface)

Milano, 19 dic. (Adnkronos) - " Lombardia Lis" è un servizio di video-interpretariato a distanza in lingua dei segni italiana (LIS), messo a ... (liberoquotidiano)

Champions, ottavi di finale: ecco quali sono le gare in esclusiva su Amazon

L'di Inzaghi , invece, scenderà in campo in diretta esclusiva su Primeper la gara di ritorno contro gli spagnoli dell' Atletico Madrid , in programma mercoledì 13 marzo. Real o City La ...

VIDEO / Lazio-Inter, Lautaro Martinez fa gol e lo dedica a Bahia Blanca: il motivo fcinter1908

Video Lazio-Inter 0-2, Milan-Monza 3-0 e Bologna-Roma 2-0: il commento della Gazzetta La Gazzetta dello Sport

Migranti, sequestrato Cpr Via Corelli a Milano

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...

Samuel Eto'o, l'ex calciatore dell'Inter denunciato dalla figlia: «Non versa il mantenimento da 10mila euro al mese»

L'ex calciatore camerunese Samuel Eto'o Fils, 42 anni, è stato denunciato dalla figlia 22enne alla Procura di Milano per l'assenza di mantenimento, che ammonta ad ...