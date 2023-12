VIDEO Curcio | ma che gol hai fatto? Il sannita fa impazzire la Casertana

Leggi su anteprima24

(Di martedì 19 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLasupera il Giugliano (3-1) nel derby e lo fa grazie a una prodezza balistica di Alessio. L'attaccante si aggiudica così anche la sfida nella sfida con un altrodoc, Carmine Giorgione. A indirizzare il match nelle mani dei falchetti è stato il gol dell'ex attaccante del Catanzaro, che in molti a Benevento iniziano a rimpiangere per non averlo visto in maglia giallorossa la scorsa estate. Un tiro da metà campo, un pallonetto di cinquanta metri per scavalcare Russo e permettere alladi portarsi sul momentaneo due a zero. Una prodezza balistica non certamente passata inosservata e che va solo ammirata negli highlights della sfida di un "Pinto" privo di tifosi a causa dei due turni a porte chiuse da scontare dopo i fatti avvenuti con il Foggia.