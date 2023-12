Vicini all' accordo | svolta sul Patto di stabilità | cosa cambia

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) Questo "'al 100 per cento" tra Francia e Germania sulUe die crescita "sono sicuro" che "lo avremo stasera". A dirlo è il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, nel corso di un punto stampa congiunto a Parigi con l'omologo tedesco Christian Lindner. Il faccia a faccia è avvenuto prima della cena di lavoro in vista della riunione Ecofin domani pomeriggio. Le Maire ha poi aggiunto: "Abbiamo lavorato molto con il ministro italiano Giorgetti, pensiamo che siamo esattamente sulla stessa linea con l'Italia ed è una eccellente notizia che Francia, Germania e Italia siano allineate su queste nuove regole". Per il ministro si tratta di "una tappa storica nel rafforzamento dell'identità e della sovranità europea". Intanto Lindner ha voluto far sapere che "la Germania non accetterà regole che non sono rigide, ...