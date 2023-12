Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

ROMA VIABILITÀ DEL 19 DICEMBRE ORE 15.20 PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA FIUMICINO ED OSTIENSE IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E TERAMO SUL TRATTO URBANO LUNGHE CODE TRA LA TANGENZIALE EST ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CAPITALE IN VIA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI CON RIPERCUSSIONI ALLA VIABILITA DI VIA DI VERMICINO MENTRE IN VIA PRENESTINA CODE TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA