Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2023 ore 08 | 45

(Di martedì 19 dicembre 2023)DEL18 DICEMBREORE 20:20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO A NULARE CODE TRAFIUMICINO ED OSTIENSE IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO SI RALLENTA TRA LA TOGLIATTI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN VIA C COLOMBO SI STA IN CODA TRA IL GRANDEW RACCORDO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE IN VIA APPIA SI RALLENTA TRA CIAMPINO E SANTA MARIA DELLE MOLE DIREZIONE ALBANO IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral