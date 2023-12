Verona vs Cagliari | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 19 dicembre 2023) Gara valida per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Scontro salvezza da non fallire tra i gialloblù, che vogliono tornare ad una vittoria che manca da tre mesi per rilanciarsi, e i sardi che cercano punti pesanti anche in trasferta.vssi giocherà sabato 23 dicembre 2023 alle ore 18 presso lo stadio BentegodiVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli scaligeri non riescono a togliersi dal penultimo posto nel quale si sono incagliati con appena 11 punti. Preoccupa l’assenza di vittorie dalla seconda giornata, e nelle ultime cinque uscite la squadra di Baroni ha ottenuto tre punti, frutto di due sconfitte e tre pareggi. Il match contro i sardi, avanti di due lunghezze, sa già di ultima spiaggia I sardi sono messi leggermente meglio con il ...