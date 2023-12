Venezia invasa dai turisti riduce i veneziani a essere stranieri in patria

Leggi su panorama

(Di martedì 19 dicembre 2023), città unica al mondo per la sua bellezza intramontabile, sta vivendo un paradosso demografico: mentre il numero di posti lettoci aumenta in modo esponenziale, la popolazione residente diminuisce costantemente. Una situazione che sta alimentando la preoccupazione tra i cittadini e le organizzazioni civiche, che denunciano le scelte politiche che hanno portato a questo divario sempre più evidente. Secondo il comitato Venessia.com e l’Osservatorio civico sulla casa e sulla residenza (Ocio), il numero di posti lettoci aha raggiunto la cifra impressionante di 50.000, mentre i residenti scendono a 49.211. Questi numeri, rilevati nei sei sestieri centrali e a Giudecca, non sono il risultato di cause naturali, ma piuttosto delle scelte politiche attuate negli ultimi anni.La sequenza di eventi ...