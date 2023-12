Vanessa Ballan uccisa in casa a Treviso con 7 coltellate | era incinta e in maternità Caccia a un kosovaro denunciato per stalking

(Di martedì 19 dicembre 2023) Una donna di 27 anni è stata trovata morta colpita con diversenella frazione di Spineda di Riese Pio X, in provincia di. Il corpo si trovava all'ingresso della sua...

Una donna di 27 anni è stata trovata morta colpita con diverse coltellate nella frazione di Spineda di Riese Pio X, in provincia di Treviso . Il corpo ... (ilmattino)

Una donna di 27 anni è stata trovata morta colpita con diverse coltellate nella frazione di Spineda di Riese Pio X, in provincia di Treviso . Il corpo ... (ilmessaggero)

Una donna di 27 anni è stata trovata morta colpita con diverse coltellate nella frazione di Spineda di Riese Pio X, in provincia di Treviso . Il corpo ... (ilmattino)

Una donna di 26 anni, Vanessa Ballan , è stata trovata morta con diverse ferite di arma da taglio sul corpo a Riese Pio X in provincia di Treviso. Il ... (caffeinamagazine)

Una donna di 27 anni è stata trovata morta colpita con diverse coltellate nella frazione di Spineda di Riese Pio X, in provincia di Treviso . Il corpo ... ()

Vanessa Ballan, preso il presunto assassino in fuga: la donna era incinta

Una giovane donna di 26 anni, mamma di una bimba di 4 e incinta del suo secondo figlio, è stata uccisa a coltellate sulla soglia di casa sua nel Trevigiano. La ragazza,, che viveva in una frazione del comune di Riese Pio X, è stata trovata esanime dal suo compagno, che al momento dell'omicidio, da quanto trapela, non era in casa. La giovane viveva ...

Omicidio a Riese Pio X. Vanessa Ballan uccisa a coltellate davanti alla porta di casa: aveva 26 anni ed era in ilgazzettino.it

Omicidio Treviso: Vanessa Ballan, incinta, uccisa a coltellate in casa. Fermato un conoscente, lei lo aveva denunciato Open

Fermato il presunto assassino di Vanessa Ballan, la giovane incinta uccisa nel Trevigiano

TREVISO Il presunto assassino perseguitava da tempo Vanessa Ballan. Si tratta di Bujar Fandaj, kosovaro del 1982 residente ad Altivole con cui la 26enne aveva avuto una relazione, e che ora è stato ...

Vanessa Ballan uccisa in casa a Treviso con 7 coltellate: era incinta e in maternità. Caccia a un kosovaro denunciato per stalking

Una donna di 27 anni è stata trovata morta colpita con diverse coltellate nella frazione di Spineda di Riese Pio X, in provincia di Treviso. Il corpo si trovava all'ingresso della ...