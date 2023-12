Vanessa Ballan trovata morta in casa | colpita con arma da taglio Era incinta del secondo figlio Il marito dai carabinieri | giallo su un altro uomo in fuga

(Di martedì 19 dicembre 2023) Unfemminicidio. Una donna di 27 anni è statada più colpi didanella frazione di Spineda di Riese Pio X, in provincia di Treviso. Il corpo si...

Il tragico omicidio di una donna di 27 anni, Vanessa Ballan , ha scosso la comunità di Riese Pio X , in provincia di Treviso . Originari entrambi di ... (feedpress.me)

Vanessa Ballan uccisa a coltellate sulla soglia di casa. Aveva 27 anni: ricercato un uomo in provincia di Treviso

L'hanno trovata riversa, crollata in terra di schiena., 27 anni, è stata accoltellata a morte oggi sulla soglia di casa. In via Fornasette a Spinedo, piccola frazione del comune di Riese Pio XIl , provincia di Treviso ....

Orrore nel Trevigiano, una donna di 27 anni trovata morta sulla porta di casa. Ascoltato il compagno

Chi era Vanessa Balan, la 27enne uccisa a coltellate a Treviso

L’omicidio si è consumato nella frazione di Spineda, nel comune trevigiano di Riese Pio X. Vanessa Ballan, commessa al supermercato Eurospin di Riese, era sposata dal 2013 con Nicola, l’uomo non ...