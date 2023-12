Vanessa Ballan trovata morta in casa a Treviso | uccisa da 7 coltellate Era incinta e in maternità Caccia a un kosovaro | lei lo aveva denunciato per stalking

(Di martedì 19 dicembre 2023) Una donna di 27 anni è statacolpita con diversenella frazione di Spineda di Riese Pio X, in provincia di. Il corpo si trovava all'ingresso della sua...

Una donna di 26 anni, Vanessa Ballan , è stata trovata morta con diverse ferite di arma da taglio sul corpo a Riese Pio X in provincia di Treviso. Il ... (caffeinamagazine)

Una giovane donna di 26 anni, mamma di una bimba di 4 e incinta del suo secondo figlio, è stata uccisa a coltellate sulla soglia di casa sua nel Trevigiano. La ragazza,, che viveva in una frazione del comune di Riese Pio X, è stata trovata esanime dal suo compagno, che al momento dell'omicidio, da quanto trapela, non era in casa. La giovane viveva ...

La vittima, Vanessa Ballan, 27 anni, è stata trovata dal marito. L'assassino è fuggito. La donna aspettava un bambino ed era già madre ...

Il presunto killer di Vanessa Ballan sarebbe Bujar Fandaj, un uomo di origini kossovare, che risiede ad Altivole, un comune confinante con Riese, e ...