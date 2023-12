Vanessa Ballan | chi è la donna uccisa nel Trevigiano a coltellate | aveva 27 anni ed era incinta del secondo figlio Caccia all' uomo

DIRE - Donna di 27 anni uccisa a Treviso, si cerca un uomo

Roma - Un altro femminicidio in Italia: una donna veneta di 27 anni,, è stata uccisa a coltellate in casa a Spiendo, vicino a Riese Pio X, in provincia di Treviso. Il marito della donna, Nicola Scapinello, a quanto pare non era in casa al momento del ...

Vanessa Ballan, chi era la donna uccisa a Treviso: dalla seconda gravidanza al lavoro come commessa ilmessaggero.it

Omicidio a Riese Pio X. Vanessa Ballan uccisa a coltellate davanti alla porta di casa: aveva 26 anni ed era in ilgazzettino.it

Chi era Vanessa Ballan, la 26enne uccisa: dalla seconda gravidanza al lavoro al supermercato

RIESE PIO X - Si chiama Vanessa Ballan l'ennesima vittima di femminicidio in Italia. Dopo l'allarme dato da un vicino di casa e dal marito rientrato in casa, i carabinieri hanno trovato la donna senza ...

Ancora un femminicidio in Veneto. 27enne uccisa a coltellate sulla porta di casa, caccia al killer

Il fatto di sangue è avvenuto nel primo pomeriggio, attorno a mezzogiorno. Vanessa Ballan, madre di un figlio di quattro anni e in attesa del secondogenito, è stata colpita più volte dopo aver aperto ...