Van de Beek | addio Manchester United | pronto a firmare con l’Eintracht

(Di martedì 19 dicembre 2023) Donny Van deè in Germania per le visite mediche conFrancoforte:alad un passo L’avventura di Donny Van dealsta per finire tra poche ore. Un rapporto mai nato tra il centrocampista olandese e i Red Devils, con tante panchine, malumori e poco del talento messo in mostra all’Ajax e che nemmeno il tecnico Ten Hag è riuscito a recuperare. Come riportato da Sky Sport UK, il calciatore in questo momento si trova a Francoforte, per sottoporsi agli esami medici cone la firma è attesa nel corso della giornata.

