Valentina Ferragni difende Chiara dopo il caso Balocco e fa la lista delle sue azioni benefiche | “Purtroppo gli errori si commettono…”

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 19 dicembre 2023)interviene sui social ela sorella. Con una storia molto lunga postata sul suo profilo Instagram, la più piccola della famiglia si è espressa sulPandorointerviene sulHai sempre fatto del bene come, ad esempio, essere in prima linea nel creare... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.