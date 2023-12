Arriva dal Giappone il vaccino a RNA autoamplificante (saRNA) . Il siero, che richiede dosaggi più bassi, potrebbe in teoria diventare un'arma ... (ilgiornaleditalia)

Vaccini mRNA più economici e con meno effetti collaterali. Nata nuova tecnologia contro il COVID - 19, già in uso in Giappone

Dopo circa vent'anni di ricerca indirizzata inizialmente alla cura dei tumori, ihanno avuto la possibilità di dimostrare davvero la loro efficacia durante la pandemia da coronavirus SARS - CoV - 2 e la conseguente malattia COVID - 19 diffusasi a partire dal 2020. La ...

Il vaccino a mRna abbinato all'immunoterapia dimezza la mortalità per il melanoma WIRED Italia

Natale tra Covid e influenza: come resistere

Un inverno con tutti i tipici virus di stagione che circolano e, in aggiunta, il Covid, che comunque è molto diffuso, ben oltre quello che dicono i dati ufficiali visto il basso numero di tamponi eseg ...

Influenza stagionale e Covid, direttore Malattie Infettive Ruggi Salerno: “Prudenza ma no allarmismi”

StampaNessun allarmismo per le prossime vacanze di natale: l’influenza è tenace come ogni anno e il Covid, grazie ai vaccini RNA, è gestibile. Lo ha dichiarato in un’intervista a LiraTv il direttore d ...