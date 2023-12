Vaccini anti Covid buttati | uno spreco da 4 miliardi di euro

Leggi su italiasera

(Di martedì 19 dicembre 2023) Secondo una stima di Politico basata sui dati di 19 Stati membri dell’Unionepea, circa 4didisarebbero stati distrutti dall’inizio della pandemia. La cifra è considerata una sottostima e non tiene conto di tutti i Paesi membri. I motivi della distruzione riguardano l’acquisto massiccio di dosi da parte degli Statipei quando erano limitate, il rallentamento delle campagne vaccinali e le nuove versioni più efficaci che sono state sviluppate. Alcuni dati significativi includono: 1. La Germania ha distrutto 83 milioni di dosi. 2. L’Italia ha distrutto 49,1 milioni di dosi. 3. I Paesi Bassi hanno distrutto 16,2 milioni di dosi. 4. La Spagna (dati di dicembre 2022) ha distrutto 13,8 milioni di dosi. In termini di dosi per persona, ...