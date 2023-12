Vacanze di Natale '83, cosa è successo Marco Urbinati La risposta sui social

È la celebre battuta del personaggio di Luca Covelli nello storico 'di'83 ', uno dei film simbolo degli anni '80 in Italia che in questi giorni festeggia 40 anni . L'attore ...

Natale, la circolare della preside ai prof: “Non assegnate compiti per le vacanze" TGCOM

Compiti per le vacanze di Natale, sì o no Il parere di una docente fa discutere: “Non diamoli più, la vita è anche fuori dai libri” Orizzonte Scuola

A Cortina c’erano un palazzinaro, un cumenda e uno sciupafemmine: i 40 anni di Vacanze di Natale

Per quelle vacanze Roberto va sulla neve a Cortina. Ci vanno tutti quell’anno a Natale. Esattamente come andranno in Egitto, in India, a New York, a Miami. Dove si passa il tempo a chiedersi che cosa ...

Si è concluso un weekend a tutto sport: quasi 400 persone ‘in movimento’ grazie ad Asi

Dopo la mattina, il pomeriggio, quando si è svolta a Fano la festa del GiocaSport e del Dodgeball, sempre giocando, sfidandosi e con attività dedicate all’avviamento allo sport. Circa 30 i bambini ...