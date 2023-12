Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 19 12 23

Leggi su isaechia

(Di martedì 19 dicembre 2023) Inizio a provare un po’ di compassione per Brando Ephrikian, lo devo ammettere. Dal suo video di presentazione aad ora, a me sembra invecchiato, avvilito e sconsolato, e come non comprenderlo in effetti. Il ragazzino si trova lì, con due ragazze che, a mio avviso, palesemente non gli piacciono, e si sta sforzando di tirar fuori qualcosa di buono in una situazione in cui il suo vero istinto sarebbe quello manifestato qualchefa, quando Beatriz D’Orsi e Raffaella Scuotto si erano auto-eliminate, con annessa scenetta da super(un po’ in stile Elena D’Amario che lascia lo studio convinta di aver asfaltato AleCle quando emmm, anche no), e a lui non era passato per l’anticamera del cervello di andarle a riprendere. Io ribadisco la mia idea: delle due ragazze messe insieme l’unica cosa che piace ...