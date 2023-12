Uomini e Donne | Giacomo Czerny dopo essere stato operato d’urgenza | “Rischiavo di morire | sono stato fortunato perché…”

Leggi su isaechia

(Di martedì 19 dicembre 2023) Lo scorso mercoledì, l’ex tronista diha rivelato sui social di aver avuto un aneurisma alla testa. Il 28enne lo ha comunicato su Instagram attraverso un post in cui ha ringraziato la sua famiglia, la sua fidanzata Martina Grado (con la quale ha lasciato il dating show nel 2021) e i suoi amici perstati al suo fianco. Oggi,è tornato sui social per spiegare cosa sia successo e i dettagli dell’operazione cui ha dovuto sottoporsi. Faccio queste storie perché non riesco a rispondere ai millemila messaggi che mi state mandando dove mi chiedete giustamente come sto, vi preoccupate per me. “Com’è andata, cos’è successo, come l’hai scoperto, adesso come stai”…E niente, volevo fare queste stories per chi si è interessato a me e vuole sapere com’è ...