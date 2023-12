Universitari che non sanno più scrivere Uno studio

L’OPERA. Ok al Nuovo palasport di Bergamo: è arrivato il via libera del Collegio di Vigilanza sull’accordo di programma Chorus Life , l’organismo che ... (ecodibergamo)

Bergamo. Ok al nuovo palasport di Bergamo. Oggi pomeriggio, martedì 12 dicembre, è arrivato il via libera del Collegio di Vigilanza sull’accordo di ... (bergamonews)

cariche della polizia questa mattina a Firenze , in piazza Brunelleschi, durante una manifestazione degli universitari in solidarietà al popolo ... (ilfattoquotidiano)

Checco Zalone - la laurea - il voto (misterioso) e la vita da universitario

Come forse alcuni di voi sapranno, Checco Zalone, all’anagrafe Luca Pasquale Medici, si è laureato in Giurisprudenza, nel 2005, con una tesi in ... (cultweb)