Università | il rettore di Lecce vuole aumentarsi lo stipendio Il senato accademico boccia la proposta e il Cda | alla fine | non delibera

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023), il tanto criticato aumento dell’indennità non ci sarà, almeno per il momento. Ildell’di, Fabio Pollice, fa un passo indietro e – dopo latura dellada parte del– chiede al consiglio di amministrazione (che si è riunito la mattina del 19 dicembre) di nonre sull’aumento dell’indennità da lui percepita, che sarebbe dovuta passare da 25 mila a 121 mila euro l’anno. La rideterminazione delle indennità e dei gettoni di presenza dei componenti degli organi universitari riguardava in particolare il(con un aumento di indennità da 25.200 a 121 mila euro, +480%), il pro-(da 10.800 a 30.250 euro, + ...