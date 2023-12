Università del Salento | il rettore non delibera l’aumento dell’indennità “ma gli aumenti sono assolutamente legittimi” Dichiarazione di Pollice

Leggi su noinotizie

(Di martedì 19 dicembre 2023) Di seguito un comunicato diffuso dall’del: A proposito dell’adeguamento di indennità e gettoni di presenza per gli organi universitari, ladeldell’delFabio. Il 22 agosto 2022 è stato emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici. «In seguito a questa norma», dichiara ilFabio, «l’del, così come molteitaliane, ho ritenuto di sottoporre agli Organi di Ateneo la proposta di ...