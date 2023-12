Una Nato senza Usa sarebbe finita | approvata la legge anti-Trump

Leggi su panorama

(Di martedì 19 dicembre 2023) La possibilità che alla Casa Bianca ritornie che con lui la rivoluzione della, come aveva paventato anni addietro, porta a chiedersi se l’Alleanza Atlca potrebbe sopravvivereil denaro di Washington, che nel 2022 era pari al 3,5% del Pil statunitense, ovvero una cifra superiore al miliardo ricavata da quella di 25.463 miliardi di dollari. Il problema non è di poco conto, tanto che il Congresso degli Stati Uniti sta legiferando per fare in modo che qualsiasi presidente degli Stati Uniti venga eletto in futuro non possa ritirarsi unilateralmente dall’Alleanza Atlcauna forte approvazione della politica. La mossa, potenzialmente storica, è arrivata in un disegno disulla spesa per la difesa appena approvato dal Congresso giovedì 14 ...